Ян Райт не узнал своего бывшего партнёра по «Арсеналу» и сборной Англии - Дэвида Платта

В ходе недавнего матча лондонского «Арсенала» в рамках Кубка Англии, который «канониры» выиграли со счетом 3:0 у «Оксфорда», произошел любопытный эпизод.

Комментировавший игру в прямом эфире одного из английских телеканалов экс-игрок «Арсенала» Ян Райт не узнал на трибуне своего бывшего одноклубника Дэвида Платта, с которым он провел не один год не только в «Арсенале», но и в сборной Англии.

Райт никак не среагировал на выхваченного камерой Платта, но подсказка со стороны коллеги-журналиста вывела его из задумчивости.

- Уау, да это же Дэвид Платт! Да, он слегка изменился! - воскликнул Райт.