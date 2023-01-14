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Англия. Кубок Англии

Ян Райт не узнал своего бывшего партнёра по «Арсеналу» и сборной Англии - Дэвида Платта

14 Января 2023 • 05:25 Комментировать
Оксфорд Юнайтед
0:3
Арсенал
окончен

В ходе недавнего матча лондонского «Арсенала» в рамках Кубка Англии, который «канониры» выиграли со счетом 3:0 у «Оксфорда», произошел любопытный эпизод.

Комментировавший игру в прямом эфире одного из английских телеканалов экс-игрок «Арсенала» Ян Райт не узнал на трибуне своего бывшего одноклубника Дэвида Платта, с которым он провел не один год не только в «Арсенале», но и в сборной Англии.

Райт никак не среагировал на выхваченного камерой Платта, но подсказка со стороны коллеги-журналиста вывела его из задумчивости.

- Уау, да это же Дэвид Платт! Да, он слегка изменился! - воскликнул Райт. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Дэвид Платт Ян Райт
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