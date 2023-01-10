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Англия. Кубок Англии

«Вулверхэмптон» ждёт объяснений от ФА по поводу незасчитанного гола

10 Января 2023 • 17:55 Комментировать

Несколько дней назад «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью на «Энфилде» в кубковом матче – 2:2. «Волки» забили и третий гол, но взятие ворот не было засчитано из-за фиксации офсайда. Боковой арбитр поднял флаг, и ВАР, судя по всему, не смог найти очевидных доказательств его неправоты. После игры рулевой «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги назвал решение судьи ошибочным.

Оказалось, что «Вулверхэмптон» обратился в Футбольную ассоциацию (ФА) и теперь ждёт объяснений.

«Мы отправили в ФА наши комментарии и ждём объяснений», - сказал на пресс-конференции Лопетеги.

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» после ничьей проведут переигровку.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон
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