Линекер: «Кепа - это Мартинес из магазина «Всё по одному фунту»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал попытку голкипера лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги воздействовать на нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса перед пробитием пенальти.

«Думаю, в тот момент Хулиан сказал ему: «Парень, мне без разницы на то, что ты делаешь. Я недавно стал чемпионом мира».

Аррисабалага – это Эмилиано Мартинес из магазина «Все по одному фунту», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.

Напомним, что матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси» завершился разгромной победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:0.