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Англия. Кубок Англии

Линекер: «Кепа - это Мартинес из магазина «Всё по одному фунту»

10 Января 2023 • 08:55 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал попытку голкипера лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги воздействовать на нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса перед пробитием пенальти.

«Думаю, в тот момент Хулиан сказал ему: «Парень, мне без разницы на то, что ты делаешь. Я недавно стал чемпионом мира».

Аррисабалага – это Эмилиано Мартинес из магазина «Все по одному фунту», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.

Напомним, что матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси» завершился разгромной победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Линекер Кепа Аррисабалага
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