Нкетиа: «Благодарен за возможности»

Лондонский «Арсенал» обыграл в 1/32 Кубка Англии «Оксфорд», забив три мяча во второй половине игры. Два из них написал на свой счет Эдди Нкетия. Нападающий лидера чемпионата Англии прокомментировал итоги матча и поблагодарил наставника команды за возможность сыграть.

- Мы понимали, что будет нелегко. Тут жесткое покрытие, непростое поле, и публика подгоняет своих. Знали, что надо будет терпеть. После первого тайма понимали, что надо прибавить и сделали это. Второй гол мне понравился больше, чем первый, - цитирует Нкетиа ITV Sport.

Напомним, что лондонский «Арсенал» четырнадцать раз побеждал в Кубке Англии, в последний раз это случилось в 2020 году.