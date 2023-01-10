Артета: «Побеждать в Кубке всегда тяжело»

Лондонский «Арсенал» обыграл в 1/32 Кубка Англии «Оксфорд», забив три мяча во второй половине игры. Два из них написал на свой счет Эдди Нкетиа. Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги игры, а также похвалил нападающего своей команды.

- Всегда трудно побеждать в этом турнире. Нужно терпение. Нкетия сделал то, чего я хочу от каждого игрока. Я восхищаюсь им. Игроки должны забивать и он делает это, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport.

Напомним, что лондонский «Арсенал» четырнадцать раз побеждал в Кубке Англии, в последний раз это случилось в 2020 году.