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Англия. Кубок Англии

Артета: «Побеждать в Кубке всегда тяжело»

10 Января 2023 • 02:22 Комментировать
Оксфорд Юнайтед
0:3
Арсенал
окончен

Лондонский «Арсенал» обыграл в 1/32 Кубка Англии «Оксфорд», забив три мяча во второй половине игры. Два из них написал на свой счет Эдди Нкетиа. Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги игры, а также похвалил нападающего своей команды.

- Всегда трудно побеждать в этом турнире. Нужно терпение. Нкетия сделал то, чего я хочу от каждого игрока. Я восхищаюсь им. Игроки должны забивать и он делает это, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport.

Напомним, что лондонский «Арсенал» четырнадцать раз побеждал в Кубке Англии, в последний раз это случилось в 2020 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Эдди Нкетиа
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