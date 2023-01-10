«Арсенал» за 13 минут разгромил «Оксфорд Юнайтед» и вышел на «Манчестер Сити»

В заключительном матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» гостил у «Оксфорд Юнайтед». Первый тайм был сказкой о потерянном времени, футболисты ничего толком не создали. После перерыва началась другая игра. Букайо Сака прицельно пробивал по воротам мимо голкипера, но у ленточки спас защитник. Дальше была 13-минутка «канониров». После подачи со штрафного Мохамед Эльнени с линии вратарской переправил мяч в сетку. Фабиу Виейра выдал великолепный вертикальный пас на рывок Эдди Нкетиа, который обыграл вратаря и удвоил перевес. Он же использовал еще один шанс в контратаке - 3:0. «Арсенал» превратил в голы почти все из своих четырех попаданий в створ и прошел дальше. 28 января он сыграет против «Манчестер Сити».
Протокол игры
|63'Эльнени Мохамед (0:1)
|70'Нкетиа Эдди (0:2)
|76'Нкетиа Эдди (0:3)
Макгинти Эдвард•Андерсон Джаван•Мур Эллиотт•Лонг Сэм•Браун Киарон 59'84' (Джонсон Джошуа (84') •Бейт Льюис•Макгуэйн Маркус84' (Флеминг Брэндон (84') •Брэннагэн Кэмерон•Бодин Билли77' (О'Донкор Гатлин (77') •Тэйлор Мэттью II77' (Гудрэм Тайлер (77') •Мёрфи Джош62' (Вилдсхут Янник (62')
Запасные: Негру Стефан•Иствуд Саймон•Финдли Стюард
Тёрнер Мэтт•Томиясу Такэхиро81' (Уайт Бен (81') •Холдинг Роб•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран61' (Зинченко Александр (61') •Виейра Фабиу81' (Маркус Аленсар (81') •Эльнени Мохамед•Самби Локонга Альберт-Мбойо62' (Джака Гранит (62') •Сака Букайо75' (Смит-Роу Эмил (75') •Нкетиа Эдди•Мартинелли Габриэл
09 января. Стадион "Кассам".
Бан пользователя