«Арсенал» за 13 минут разгромил «Оксфорд Юнайтед» и вышел на «Манчестер Сити»

В заключительном матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» гостил у «Оксфорд Юнайтед». Первый тайм был сказкой о потерянном времени, футболисты ничего толком не создали. После перерыва началась другая игра. Букайо Сака прицельно пробивал по воротам мимо голкипера, но у ленточки спас защитник. Дальше была 13-минутка «канониров». После подачи со штрафного Мохамед Эльнени с линии вратарской переправил мяч в сетку. Фабиу Виейра выдал великолепный вертикальный пас на рывок Эдди Нкетиа, который обыграл вратаря и удвоил перевес. Он же использовал еще один шанс в контратаке - 3:0. «Арсенал» превратил в голы почти все из своих четырех попаданий в створ и прошел дальше. 28 января он сыграет против «Манчестер Сити».