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Англия. Кубок Англии

«Арсенал» за 13 минут разгромил «Оксфорд Юнайтед» и вышел на «Манчестер Сити»

10 Января 2023 • 00:50 Комментировать
Оксфорд Юнайтед
0:3
Арсенал
окончен

В заключительном матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» гостил у «Оксфорд Юнайтед». Первый тайм был сказкой о потерянном времени, футболисты ничего толком не создали. После перерыва началась другая игра. Букайо Сака прицельно пробивал по воротам мимо голкипера, но у ленточки спас защитник. Дальше была 13-минутка «канониров». После подачи со штрафного Мохамед Эльнени с линии вратарской переправил мяч в сетку. Фабиу Виейра выдал великолепный вертикальный пас на рывок Эдди Нкетиа, который обыграл вратаря и удвоил перевес. Он же использовал еще один шанс в контратаке - 3:0. «Арсенал» превратил в голы почти все из своих четырех попаданий в створ и прошел дальше. 28 января он сыграет против «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Оксфорд Юнайтед0:3Арсенал
  63'Эльнени Мохамед (0:1)
  70'Нкетиа Эдди (0:2)
  76'Нкетиа Эдди (0:3)
Макгинти ЭдвардАндерсон ДжаванМур ЭллиоттЛонг СэмБраун Киарон  59' 84' (Джонсон Джошуа ( 84') Бейт ЛьюисМакгуэйн Маркус 84' (Флеминг Брэндон ( 84') Брэннагэн КэмеронБодин Билли 77' (О'Донкор Гатлин ( 77') Тэйлор Мэттью II 77' (Гудрэм Тайлер ( 77') Мёрфи Джош 62' (Вилдсхут Янник ( 62')
Запасные: Негру СтефанИствуд СаймонФиндли Стюард
Тёрнер МэттТомиясу Такэхиро 81' (Уайт Бен ( 81') Холдинг РобГабриэль дос СантосТирни Киран 61' (Зинченко Александр ( 61') Виейра Фабиу 81' (Маркус Аленсар ( 81') Эльнени МохамедСамби Локонга Альберт-Мбойо 62' (Джака Гранит ( 62') Сака Букайо 75' (Смит-Роу Эмил ( 75') Нкетиа ЭддиМартинелли Габриэл
Запасные: Хейн Карл-ЯкобЭдегор МартинПарти ТомасБатлер-Ойедеджи Натан
09 января. Стадион "Кассам".

 

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