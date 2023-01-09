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Англия. Кубок Англии

Наставник «Стивенэйджа»: «Это нечто особенное»

09 Января 2023 • 04:21 Комментировать
Астон Вилла
1:2
Стивенэйдж
окончен

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Астон Вилла» стала очередным автором сенсации со знаком минус - она проиграла клубу «Стивенэйдж». После игры Стив Эванс, наставник победившей стороны, поведал о своих чувствах.

- Это нечто особенное. Владелец клуба только что сказал мне, что это лучший момент в его жизни, а он руководит клубом уже четверть века. Это невероятный день для города (к слову, Стивенэйдж является родным городом семикратного чемпиона мира в Формуле-1, Льюиса Хэмилтона - прим.ред.), и мы насладимся им сполна. Ребята проявили себя с самой лучшей стороны, - цитирует слова Эванса BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Стив Эванс Стивенэйдж Астон Вилла
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