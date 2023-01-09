Наставник «Стивенэйджа»: «Это нечто особенное»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Астон Вилла» стала очередным автором сенсации со знаком минус - она проиграла клубу «Стивенэйдж». После игры Стив Эванс, наставник победившей стороны, поведал о своих чувствах.

- Это нечто особенное. Владелец клуба только что сказал мне, что это лучший момент в его жизни, а он руководит клубом уже четверть века. Это невероятный день для города (к слову, Стивенэйдж является родным городом семикратного чемпиона мира в Формуле-1, Льюиса Хэмилтона - прим.ред.), и мы насладимся им сполна. Ребята проявили себя с самой лучшей стороны, - цитирует слова Эванса BBC Sport.