Эмери извинился перед фанами за поражение «Астон Виллы»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Астон Вилла» стала очередным автором сенсации со знаком минус - она проиграла клубу «Стивенэйдж». После игры Унаи Эмери, наставник «Астон Виллы», был вынужден оправдываться и извиняться.

- В первом тайме мы старались взять игру под свой контроль, не позволяя сопернику играть в длинный пас. Постепенно мы навязывали свои идеи, но в первые 45 минут не были достаточно остры, чтобы забить. Во втором тайме удалось прибавить в этом смысле, мы начали создавать шансы. Но потом, вместо того, чтобы забить, получили гол. Мне очень жаль фанатов. Мы в процессе перестроения команды. Мы хотим создавать. Сегодня разочарованы, - цитирует слова Эмери BBC Sport.