Стив Купер: «Сами виноваты в вылете»

В Англии проходят матчи 1/32 финала Кубка страны, «Ноттингем Форест» бесславно выбыл из борьбы, пропустив четыре мяча от «Блэкпула». Наставник «лесников» Стив Купер рассказал своих чувствах после этой неудачи.

- Я думаю, что виноваты в вылете только лишь мы сами. Мы совершили слишком много индивидуальных ошибок, которые привели к голам соперника, а сами свои шансы упустили. Даже когда счет стал 0:2, мы еще были в игре, создавали - но не забивали. В своей команде не могу никого выделить - трудно выделить кого-либо, когда вы проигрываете со счетом 1:4, - цитирует слова Купера BBC Sport.