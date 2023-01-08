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Англия. Кубок Англии

Рэшфорд забивает уже в семи матчах подряд на «Олд Траффорде» - такого не было со времён Руни

08 Января 2023 • 03:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Эвертон
окончен

В Англии проходят матчи 1/32 финала Кубка страны, в пятницу «Манчестер Юнайтед» оставил не у дел «Эвертон», забив тому три мяча. Последний из них записал на свой счет с пенальти разыгравшийся нападающий Маркус Рэшфорд, который, как выяснилось, забивает уже в семи домашних матчах кряду. Такого в «Манчестер Юнайтед» не было более десяти лет, в последний раз в семи и более домашних матчах забивал не кто иной, как Уэйн Руни, это было между февралем и апрелем 2012 года.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» также сыграет дома - но это будет с «Манчестер Сити» в рамках двадцатого тура английской Премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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