Рэшфорд забивает уже в семи матчах подряд на «Олд Траффорде» - такого не было со времён Руни

В Англии проходят матчи 1/32 финала Кубка страны, в пятницу «Манчестер Юнайтед» оставил не у дел «Эвертон», забив тому три мяча. Последний из них записал на свой счет с пенальти разыгравшийся нападающий Маркус Рэшфорд, который, как выяснилось, забивает уже в семи домашних матчах кряду. Такого в «Манчестер Юнайтед» не было более десяти лет, в последний раз в семи и более домашних матчах забивал не кто иной, как Уэйн Руни, это было между февралем и апрелем 2012 года.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» также сыграет дома - но это будет с «Манчестер Сити» в рамках двадцатого тура английской Премьер-лиги.