«Лестер» и «Саутгемптон» идут дальше, «Кристал Пэлас» вылетел

Завершились некоторые матчи в Кубке Англии. «Лестер» гостил у «Джиллингема» и добился победы со счётом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Келечи Ихеаначо.
В параллельном поединке «Кристал Пэлас» забил «Саутгемптону» уже на 14-й минуте. Но на гол Одсонна Эдуара соперник ответил двумя меткими попытками Джеймса Уорда-Прауса и Адама Армстронга - 2:1.
Протокол игры
|56'Ихеаначо Келечи (0:1)
Тёрнер Джейк III•Александер Шей79' (Хэрриот Каллум (79') •Will Wright•Эмер Макс•David Tutonda85' (Мандрон Микаэл (85') •Макдональд Алекс•Уильямс Шон•Dom Jefferies70' (О'Кифи Стюарт (70') •Маккензи Робби•Кэшкет Скотт•Аделакун Хакиб
Запасные: Tate Holtam•Ли Оливер•Ryan Law
Иверсен Даниэль•Олбрайтон Марк•Вестергор Янник•Сёюнджю Чаглар•Брант Льюис•Макатир Кейси85' (Томас Люк (85') •Менди Нампали81' (Дака Патсон (81') •Тилеманс Юри•Перес Айосе•Ихеаначо Келечи•Варди Джейми81' (Ндиди Уилфред (81')
07 января. Стадион "МЕМС Пристфилд".
Протокол игры
|(1:0) Эдуар Одсонн 14'
|37' Уорд-Праус Джеймс (1:1)
|68' Армстронг Адам (1:2)
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль • Андерсен Йоаким • Гехи Марк • Уорд Джоэл 36' 74' ( Эзе Эберечи ( 74') • Олисе Майкл • Дукуре Шейк 64' ( Миливоевич Лука ( 64') • Хьюз Уилл 74' ( Шлупп Джеффри ( 74') • Айю Джордан • Эдуар Одсонн 65' ( Матета Жан-Филипп ( 65') • Заха Уилфрид
Запасные: Гордон Джон-Каймани • Томкинс Джеймс • Ридевальд Жайро • Джонстон Сэм • Ричардс Крис
Базуну Гэвин • Лянко Войнович • Чалета-Цар Дуе • 67'Салису Мохаммед • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Перро Ромен • 59'Уорд-Праус Джеймс • 75'Арибо Джо 87' ( Диалло Ибраима ( 87') • Армстронг Адам 87' ( Дженепо Мусса ( 87') • Эдози Самуэль 80' ( Уокер-Питерс Кайл ( 80' ) • 89'Адамс Че 61' ( Мара Секу ( 61')
Запасные: Финниган Райан • Эльюнусси Мохамед • Морган Джимми • Кабальеро Вилли • Лавия Ромео
07 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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