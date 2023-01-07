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Англия. Кубок Англии

«Лестер» и «Саутгемптон» идут дальше, «Кристал Пэлас» вылетел

07 Января 2023 • 17:30 Комментировать
Джиллингем
0:1
Лестер
окончен

Завершились некоторые матчи в Кубке Англии. «Лестер» гостил у «Джиллингема» и добился победы со счётом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Келечи Ихеаначо.

В параллельном поединке «Кристал Пэлас» забил «Саутгемптону» уже на 14-й минуте. Но на гол Одсонна Эдуара соперник ответил двумя меткими попытками Джеймса Уорда-Прауса и Адама Армстронга - 2:1.

Протокол игры  
Джиллингем0:1Лестер
  56'Ихеаначо Келечи (0:1)
Тёрнер Джейк IIIАлександер Шей 79' (Хэрриот Каллум ( 79') Will WrightЭмер МаксDavid Tutonda 85' (Мандрон Микаэл ( 85') Макдональд АлексУильямс ШонDom Jefferies 70' (О'Кифи Стюарт ( 70') Маккензи РоббиКэшкет СкоттАделакун Хакиб
Запасные: Tate HoltamЛи ОливерRyan Law
Иверсен ДаниэльОлбрайтон МаркВестергор ЯнникСёюнджю ЧагларБрант ЛьюисМакатир Кейси 85' (Томас Люк ( 85') Менди Нампали 81' (Дака Патсон ( 81') Тилеманс ЮриПерес АйосеИхеаначо КелечиВарди Джейми 81' (Ндиди Уилфред ( 81')
Запасные: Амарти ДаниэльКастань ТимотиБарнс ХарвиСмитис АлексБрэйбрук СэммиФас Ваут
07 января. Стадион "МЕМС Пристфилд".
Протокол игры 
Кристал Пэлас1:2Саутгемптон
(1:0) Эдуар Одсонн 14'  
  37' Уорд-Праус Джеймс (1:1)
  68' Армстронг Адам (1:2)
Гуаита Висенте  Клайн Натаниэль  Андерсен Йоаким  Гехи Марк  Уорд Джоэл   36'   74' (Эзе Эберечи (   74' Олисе Майкл  Дукуре Шейк   64' (Миливоевич Лука (   64' Хьюз Уилл   74' (Шлупп Джеффри (   74' Айю Джордан  Эдуар Одсонн   65' (Матета Жан-Филипп (   65' Заха Уилфрид
Запасные: Гордон Джон-Каймани  Томкинс Джеймс  Ридевальд Жайро  Джонстон Сэм  Ричардс Крис
Базуну Гэвин  Лянко Войнович  Чалета-Цар Дуе   67'  Салису Мохаммед  Мэйтленд-Найлс Эйнсли  Перро Ромен   59'  Уорд-Праус Джеймс   75'  Арибо Джо   87' (Диалло Ибраима (   87' Армстронг Адам   87' (Дженепо Мусса (   87' Эдози Самуэль   80' (Уокер-Питерс Кайл (   80'   89' Адамс Че   61' (Мара Секу (   61')
Запасные: Финниган Райан  Эльюнусси Мохамед  Морган Джимми  Кабальеро Вилли  Лавия Ромео
 07 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Лестер Кристал Пэлас
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Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Саутгемптон Саутгемптон
1
2
2.11 3.45 3.60
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Портсмут Портсмут
1
0
1.18 8.40 14.00
Видео
Окончен
Рединг Рединг
Уотфорд Уотфорд
2
0
3.15 3.40 2.34
Видео
Окончен
Престон Норт Энд Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
3
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1.92 3.50 4.30
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Джиллингем Джиллингем
Лестер Лестер
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10.00 7.80 1.23
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Халл Сити Халл Сити
Фулхэм Фулхэм
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Ипсвич Ипсвич
Ротерхэм Ротерхэм
1
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Перерыв
Честерфилд Честерфилд
Вест Бромвич Вест Бромвич
3
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Перерыв
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
1
3
2.34 3.50 3.05
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Шрусбери Таун Шрусбери Таун
Сандерленд Сандерленд
0
0
3.60 3.50 2.10
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Мидлсбро Мидлсбро
Брайтон Брайтон
1
2
4.80 3.90 1.74
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Перерыв
Борэм Вуд Борэм Вуд
Аккрингтон Аккрингтон
0
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3.05 3.55 2.31
Видео
Перерыв
Блэкпул Блэкпул
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
0
3.85 3.55 2.00
Видео
Перерыв
Миллуолл Миллуолл
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
0
2
2.65 3.45 2.65
Видео
Перерыв
Флитвуд Таун Флитвуд Таун
КПР КПР
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1
4.30 3.80 1.84
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07.01.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
2.70 3.25 2.75
Видео
07.01.23 в 20:30
Гримсби Гримсби
Бёртон Бёртон
2.80 3.50 2.50
Видео
07.01.23 в 20:30
Лутон Таун Лутон Таун
Уиган Уиган
2.00 3.60 3.85
Видео
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Ковентри Ковентри
Рексем Рексем
1.97 3.70 3.85
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Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
Ньюкасл Ньюкасл
5.80 4.40 1.55
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Ливерпуль Ливерпуль
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2.50 3.30 2.95
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