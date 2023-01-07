«Лестер» и «Саутгемптон» идут дальше, «Кристал Пэлас» вылетел

Завершились некоторые матчи в Кубке Англии. «Лестер» гостил у «Джиллингема» и добился победы со счётом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Келечи Ихеаначо.

В параллельном поединке «Кристал Пэлас» забил «Саутгемптону» уже на 14-й минуте. Но на гол Одсонна Эдуара соперник ответил двумя меткими попытками Джеймса Уорда-Прауса и Адама Армстронга - 2:1.