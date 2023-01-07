Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» пройти «Портсмут»

В Кубке Англии «Тоттенхэм» принимал «Портсмут». Команда Антонио Конте постоянно пыталась что-то создать в первом тайме, но самым ярким получился момент у ее ворот. Рекко Хаккет-Файрфилд в падении через себя пробил в створ, но Фрейзер Форстер выручил. После перерыва «шпоры» заиграли острее, Эмерсон Жуниор головой пробил в каркас ворот. В следующей атаке Гарри Кейн обыгрался с партнером и продвинулся в центр по линии штрафной, после чего метко зарядил в цель. Оливер Скипп мог удваивать счет, но метров с 10 не попал в рамку по высоте. Но и перевеса в один гол было достаточно, чтобы «Тоттенхэм» прошел дальше.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри50'
Форстер Фрейзер•Танганга Джафет•Санчес Давинсон•Дэвис Бен• 90'Эмерсон Жуниор•Сессеньон Райан78' (Спенс Джед (78') •Сарр Пап Матар•Скипп Оливер•Хиль Бриан90' (Девайн Алфи (90') •Хын-Мин Сон•Кейн Гарри
Гриффитс Джошуа•Моррисон Майкл•Раджетт Шон•Огилви Коннор•Суонсон Захари•Танниклифф Райан75' (Томпсон Луис (75') • 77'Моррелл Джозефф85' (Пиготт Джо (85') •Хьюм Денвер•Хакетт-Файрчилд Рекко75' (Корома Джош (75') •Бишоп Колби85' (Джейкобс Майкл (85') •Дейл Оуэн87' (Кёртис Ронан (87')
Запасные: Олувайеми Джош•Докерилл Джош•Фриман Кирон
07 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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