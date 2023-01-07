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Англия. Кубок Англии

Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» пройти «Портсмут»

07 Января 2023 • 17:25 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Портсмут
окончен

В Кубке Англии «Тоттенхэм» принимал «Портсмут». Команда Антонио Конте постоянно пыталась что-то создать в первом тайме, но самым ярким получился момент у ее ворот. Рекко Хаккет-Файрфилд в падении через себя пробил в створ, но Фрейзер Форстер выручил. После перерыва «шпоры» заиграли острее, Эмерсон Жуниор головой пробил в каркас ворот. В следующей атаке Гарри Кейн обыгрался с партнером и продвинулся в центр по линии штрафной, после чего метко зарядил в цель. Оливер Скипп мог удваивать счет, но метров с 10 не попал в рамку по высоте. Но и перевеса в один гол было достаточно, чтобы «Тоттенхэм» прошел дальше.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:0Портсмут
(1:0) Кейн Гарри50'  
Форстер ФрейзерТанганга ДжафетСанчес ДавинсонДэвис Бен  90'Эмерсон ЖуниорСессеньон Райан 78' (Спенс Джед ( 78') Сарр Пап МатарСкипп ОливерХиль Бриан 90' (Девайн Алфи ( 90') Хын-Мин СонКейн Гарри
Запасные: Мандл РомейнУайт ХарвиЛенгле КлеманДоэрти МэттРомеро КристианХёйбьерг Пьер-ЭмильЛьорис Уго
Гриффитс ДжошуаМоррисон МайклРаджетт ШонОгилви КоннорСуонсон ЗахариТанниклифф Райан 75' (Томпсон Луис ( 75'  77') Моррелл Джозефф 85' (Пиготт Джо ( 85') Хьюм ДенверХакетт-Файрчилд Рекко 75' (Корома Джош ( 75') Бишоп Колби 85' (Джейкобс Майкл ( 85') Дейл Оуэн 87' (Кёртис Ронан ( 87')
Запасные: Олувайеми ДжошДокерилл ДжошФриман Кирон
07 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Портсмут Гарри Кейн
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Саутгемптон Саутгемптон
1
2
2.11 3.45 3.60
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Портсмут Портсмут
1
0
1.18 8.40 14.00
Видео
Окончен
Рединг Рединг
Уотфорд Уотфорд
2
0
3.15 3.40 2.34
Видео
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Престон Норт Энд Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
3
1
1.92 3.50 4.30
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Джиллингем Джиллингем
Лестер Лестер
0
1
10.00 7.80 1.23
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Перерыв
Халл Сити Халл Сити
Фулхэм Фулхэм
0
1
5.40 4.20 1.62
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Перерыв
Ипсвич Ипсвич
Ротерхэм Ротерхэм
1
0
2.04 3.70 3.60
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Перерыв
Честерфилд Честерфилд
Вест Бромвич Вест Бромвич
3
2
5.40 4.40 1.58
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Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
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2.34 3.50 3.05
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Шрусбери Таун Шрусбери Таун
Сандерленд Сандерленд
0
0
3.60 3.50 2.10
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2
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3.85 3.55 2.00
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0
2
2.65 3.45 2.65
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1
4.30 3.80 1.84
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