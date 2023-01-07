Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» пройти «Портсмут»

В Кубке Англии «Тоттенхэм» принимал «Портсмут». Команда Антонио Конте постоянно пыталась что-то создать в первом тайме, но самым ярким получился момент у ее ворот. Рекко Хаккет-Файрфилд в падении через себя пробил в створ, но Фрейзер Форстер выручил. После перерыва «шпоры» заиграли острее, Эмерсон Жуниор головой пробил в каркас ворот. В следующей атаке Гарри Кейн обыгрался с партнером и продвинулся в центр по линии штрафной, после чего метко зарядил в цель. Оливер Скипп мог удваивать счет, но метров с 10 не попал в рамку по высоте. Но и перевеса в один гол было достаточно, чтобы «Тоттенхэм» прошел дальше.