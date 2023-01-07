Мор дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился прогнозом на поединок между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии.

«Жду много борьбы. Конечно, фаворит очевиден, но возможны любые сюрпризы. Думаю, что превалировать будет именно борьба. Много голов мы не увидим. Ставлю на ТМ (2,5)», - передает слова Эдуарда издание «РБ Спорт».

Матч «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» пройдет сегодня, 7 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В настоящий момент хозяева занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, а «Вулверхэмптон» располагается на предпоследней позиции.