Райт: «Футбол тен Хага подходит Рэшфорду»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» расправился с «Эвертоном», победив со счетом 3:1. Третий гол в этой игре забил Маркус Рэшфорд, который поражает ворота во всех проведенных после чемпионата мира матчах. Выступлением Рэшфорда очень доволен Ян Райт, бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии.

- Маркус Рэшфорд в особом ментальном настрое сейчас. Тренер научился извлекать из него лучшее. Этот футбол подходит ему. Он точно знает, что надо делать на поле. Он отдохнул и он здоров, как бык. А команда нащупала свой путь, - цитирует слова Яна Райта телеканал ITV.