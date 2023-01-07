Рэшфорд: «Кубок - особое соревнование»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» расправился с «Эвертоном», победив со счетом 3:1. Третий гол в этой игре забил Маркус Рэшфорд, который поражает ворота во всех проведенных после чемпионата мира матчах. На сей раз, правда, он отличился с пенальти. После игры Рэшфорд прокомментировал свое выступление и общий успех команды.

- Всегда приятно хорошо выступить в Кубке, это - особое соревнование. Приятно, что команда прошла дальше, важно набрать ритм и выигрывать. Наша цел - выиграть трофей, именно для этого мы так напряженно работаем, - цитирует Рэшфорда ITV.