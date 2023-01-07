Кин похвалил «Эвертон»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» расправился с «Эвертоном», победив со счетом 3:1. Рой Кин, бывший капитан «Манчестер Юнайтед», после матча похвалил «Эвертон», выразив мнение, что Фрэнку Лэмпарду удалось добиться некоторого прогресса в игре.

- Я думаю, Фрэнк Лэмпард может быть воодушевлен по итогам матча. Они проявили характер, и надо делать это почаще. Это было уже в игре против «Манчестер Сити». Им нужны победы, нужны положительные результаты, иначе давление будет расти. Сегодня команда показала достаточно, чтобы с уверенностью сказать - нет, они не худшие в АПЛ, - цитирует Кина ITV.