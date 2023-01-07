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Англия. Кубок Англии

Кин похвалил «Эвертон»

07 Января 2023 • 05:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Эвертон
окончен

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» расправился с «Эвертоном», победив со счетом 3:1. Рой Кин, бывший капитан «Манчестер Юнайтед», после матча похвалил «Эвертон», выразив мнение, что Фрэнку Лэмпарду удалось добиться некоторого прогресса в игре.

- Я думаю, Фрэнк Лэмпард может быть воодушевлен по итогам матча. Они проявили характер, и надо делать это почаще. Это было уже в игре против «Манчестер Сити». Им нужны победы, нужны положительные результаты, иначе давление будет расти. Сегодня команда показала достаточно, чтобы с уверенностью сказать - нет, они не худшие в АПЛ, - цитирует Кина ITV. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Рой Кин
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4.80 3.80 1.75
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Ипсвич Ипсвич
Ротерхэм Ротерхэм
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5.40 4.40 1.58
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Борнмут Борнмут
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2.34 3.50 3.05
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Шрусбери Таун Шрусбери Таун
Сандерленд Сандерленд
3.60 3.50 2.10
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Мидлсбро Мидлсбро
Брайтон Брайтон
4.80 3.90 1.74
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Аккрингтон Аккрингтон
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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2.70 3.25 2.75
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Гримсби Гримсби
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