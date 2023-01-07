Лэмпард: «Мы сражались»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» расправился с «Эвертоном», победив со счетом 3:1. Итоги игры прокомментировал наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, который считает, что его команда действовала уверенно и вдохновенно, однако ей не совсем повезло.

- Мы сражались, мы не позволяли Бруну Фернандешу и Маркусу Рэшфорду вырываться на оперативное пространство, держали темп соперника. Мы дважды приезжали в Манчестер за последнее время, получили ничью с «Манчестер Сити», одним из лучших клубов мира, и, я думаю, должны были получить больше и от прошедшего матча, - цитирует слова Лэмпарда BBC Sport.