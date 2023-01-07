Коди: «Всё плохо сейчас»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» расправился с «Эвертоном», победив со счетом 3:1. Итоги игры прокомментировал автор единственного гола «Эвертона» - Конор Коди. Он также стал «автором» второго гола «Манчестер Юнайтед», ненароком поразив свои ворота.

- Все плохо сейчас, мы хотим поскорее выбраться из этой ямы. У нас был план, которого мы придерживались, но потеряли все из-за автогола и пенальти. Это опустошает. Все хотят поскорее пройти это, к тренеру нет никаких претензий, он проделывает невероятную работу, он понимает клуб. Мы должны придерживаться его советов, все вместе, - цитирует слова Коди BBC Sport.