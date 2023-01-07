Тен Хаг: «Нам нужны трофеи»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» расправился с «Эвертоном», победив со счетом 3:1. Итоги игры прокомментировал наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, подтвердивший стремление клуба бороться за победу в турнире.

- «Эвертон» неплохо играл, он пытались действовать смело, публика получила шоу, а мы получили победу - все хорошо, я доволен. «Манчестер Юнайтед» всегда ведет борьбу за трофеи, и мы на этом пути. Спешить не будем, думаем о следующей игре, трофеи сами по себе еще далеко. Надо работать и развиваться, - цитирует слова наставника «Манчестер Юнайтед» BBC Sport.