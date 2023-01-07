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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» не без приключений прошёл «Эвертон»

07 Января 2023 • 00:57 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
3:1
Эвертон
окончен

В третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» боролся с «Эвертоном» и решил судьбу матча удачными действиями в начале каждого тайма. На левом краю штрафной площади Маркус Рэшфорл избавился от опеки и прострелил на дальнюю штангу, где Антони ее замкнул. Вскоре Демарай Грэй дальним ударом попал в штангу. В следующей атаке Нил Мопе от лицевой линии прострелил, Давид де Хеа не выручил, и Конор Коуди в упор забил. Антони Марсьяль с острого угла пробил во вратаря. Кристиан Эриксен из пределов штрафной пробил очень близко от дальней девятки. Сразу после перерыва после прострела Маркуса Рэшфорда Коуди неудачно срезал мяч в свои ворота. Мопе не смог переиграть голкипера, а от Виталия Миколенко мяч отскочил мимо цели. Грэй в контратаке сделал все для Доминика Калверта-Льюинна, который забил грудью. Но гол отменили из-за офсайда. На 90-й минуте Рэшфорд забил пенальти.

3:1, «МЮ» идет дальше.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:1Эвертон
(1:0) Антони4'  
  14'Коуди Конор (1:1)
(2:1) Коуди Конор52'  
(3:1) Рэшфорд Маркус90'  
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльШоу ЛюкМаласиа Тирелл 76' (Мартинес Лисандро ( 76') Каземиро Карлос 71' (Гарначо Алехандро ( 71') Эриксен Кристиан 83' (Магуайр Гарри ( 83') Антони 84' (Мактоминай Скотт ( 84') Фернандеш Бруну  28'Рэшфорд МаркусМарсьяль Антони 71' (Фред Сантос ( 71')
Запасные: Линделоф ВикторУан-Биссака АаронХитон ТомЭланга Энтони
Пикфорд ДжорданГодфри Бен  61'Коуди КонорТарковски ДжеймсКоулмэн Шеймус 81' (Гордон Энтони ( 81') Миколенко Виталий 81' (Макнил Дуайт ( 81') Айуоби Алекс 51' (Дукуре Абдулай ( 51'  67') Гуэйе ИдриссаОнана Амаду  88'Мопе Нил 69' (Калверт-Льюин Доминик ( 69') Грэй Демарай
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриДэвис ТомСиммс ЭллисХолгейт Мэйсон
06 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Комментарии (2)
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Element-22
07 Января 2023 в 01:03
жизненно необходим нападающий. вот прям убийца в штрафной. не Марсьяль.
Element-22
07 Января 2023 в 01:01
МЮ встретил Лэмпса в АПЛ разгромом - МЮ его, похоже, из АПЛ и проводил.
Рэшфорд продолжает радовать. дети уже месяц без еды сидят( GGMU!!!
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