«Манчестер Юнайтед» не без приключений прошёл «Эвертон»

В третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» боролся с «Эвертоном» и решил судьбу матча удачными действиями в начале каждого тайма. На левом краю штрафной площади Маркус Рэшфорл избавился от опеки и прострелил на дальнюю штангу, где Антони ее замкнул. Вскоре Демарай Грэй дальним ударом попал в штангу. В следующей атаке Нил Мопе от лицевой линии прострелил, Давид де Хеа не выручил, и Конор Коуди в упор забил. Антони Марсьяль с острого угла пробил во вратаря. Кристиан Эриксен из пределов штрафной пробил очень близко от дальней девятки. Сразу после перерыва после прострела Маркуса Рэшфорда Коуди неудачно срезал мяч в свои ворота. Мопе не смог переиграть голкипера, а от Виталия Миколенко мяч отскочил мимо цели. Грэй в контратаке сделал все для Доминика Калверта-Льюинна, который забил грудью. Но гол отменили из-за офсайда. На 90-й минуте Рэшфорд забил пенальти.

3:1, «МЮ» идет дальше.