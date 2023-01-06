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Англия. Кубок Англии

​Конте отказался от пресс-конференции из-за смерти Виалли

06 Января 2023 • 16:19 Комментировать
Тоттенхэм
...
Портсмут
Через 22 ч. 43 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отказался от участия в пятничной пресс-конференции. Причина – известие о смерти бывшего футболиста сборной Италии Джанлуки Виалли.

Антонио Конте и Джанлука Виалли были близкими друзьями и бывшими одноклубниками. Он выступали за «Ювентус» и завоёвывали многие титулы, в частности скудетто и трофей Лиги чемпионов.

Джанлука Виалли прожил всего 58 лет. В последние годы итальянец отважно боролся с раком поджелудочной железы.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 7 января. Команда Антонио Конте будет принимать «Портсмут» в третьем раунде Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Джанлука Виалли
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