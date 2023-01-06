​Конте отказался от пресс-конференции из-за смерти Виалли

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отказался от участия в пятничной пресс-конференции. Причина – известие о смерти бывшего футболиста сборной Италии Джанлуки Виалли.

Антонио Конте и Джанлука Виалли были близкими друзьями и бывшими одноклубниками. Он выступали за «Ювентус» и завоёвывали многие титулы, в частности скудетто и трофей Лиги чемпионов.

Джанлука Виалли прожил всего 58 лет. В последние годы итальянец отважно боролся с раком поджелудочной железы.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 7 января. Команда Антонио Конте будет принимать «Портсмут» в третьем раунде Кубка Англии.