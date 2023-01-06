Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Журавель сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»

06 Января 2023 • 10:44 Комментировать

Комментатор Тимур Журавель высказался касательно предстоящего поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» в рамках Кубка Англии.

«Скорее всего, «МЮ» прибегнет к ротации состава, поэтому у «Эвертона» будут шансы забить. Я думаю, что «Манчестер» выиграет, но пропустит», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В Английской премьер-лиге «красные дьяволы» идут на четвертом месте, а «ириски» располагаются на 18-й строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Тимур Журавель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.01.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.50 4.60 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Января
10:44 · Англия. Кубок Англии
Журавель сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»
05 Января
21:22 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»: прогноз на матч Кубка Англии – 6 января 2023
15:10 · Англия. Кубок Англии
PARI: «МЮ» легко пройдет «Эвертон» в Кубке Англии
09 Декабря
10:28 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии: «Это будет очень тяжело»
28 Ноября
23:10 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в Кубке Англии
26 Октября
10:59 · Англия. Кубок Англии
Бельерин начнёт в основе матч с «Баварией» 3
20 Сентября
07:00 · Англия. Кубок лиги
Клубы АПЛ хотят реформировать Кубок Англии и Кубок лиги
04 Сентября
20:21 · Англия. Кубок Англии
Во время матча Кубка Англии вратарь справил нужду и получил красную 2
28 Июля
18:32 · Англия. Премьер-лига
Жота и Алиссон не успеют восстановиться к матчу за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити»
07 Июля
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» ждёт предложений по де Лихту, игрока хотят два топ-клуба
24 Июня
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел продать Лукаку в «Барселону» или «Баварию», но помешала одна проблема
29 Мая
02:59 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» не забил ни одного гола за 330 минут в трёх финалах сезона 2021/22
16 Мая
15:46 · Англия. Премьер-лига
Премьер-министр Великобритании раскритиковал фанатов «Ливерпуля»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта поддержал Маунта после не забитого пенальти
10:13 · Англия. Кубок Англии
Кристенсен отказался выходить на поле в матче с «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем