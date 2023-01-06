Журавель сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»

Комментатор Тимур Журавель высказался касательно предстоящего поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» в рамках Кубка Англии.

«Скорее всего, «МЮ» прибегнет к ротации состава, поэтому у «Эвертона» будут шансы забить. Я думаю, что «Манчестер» выиграет, но пропустит», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В Английской премьер-лиге «красные дьяволы» идут на четвертом месте, а «ириски» располагаются на 18-й строчке.