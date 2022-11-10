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Англия. Кубок Англии

Клопп в восторге от игры вратаря Келлехера

10 Ноября 2022 • 08:48 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление голкипера Каомхина Келлехера в поединке против «Дерби» в Кубке Англии. В прошедшей встрече вратарь парировал три удара в серии послематчевых пенальти.

«Соперники наносили достаточно хорошие удары, все были в угол ворот, так что отбить их было не самой простой задачей. Но Келлехер потрясающе проявил себя. Это современный вратарь, обладающий хладнокровием. Рад за него. Уверен, что у него еще все впереди», - передает слова немецкого тренера BBC Sport.

Напомним, что игровой время поединка завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти футболисты «Ливерпуля» оказались точнее – 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Каомхин Келлехер
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