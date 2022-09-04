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Англия. Кубок Англии

Во время матча Кубка Англии вратарь справил нужду и получил красную

 
04 Сентября 2022 • 20:21 Комментировать

Матч квалификационного раунда Кубка Англии с участием команды «Блэкфилд энд Лэнгли», представляющей девятый футбольный дивизион страны, запомнился необычным удалением. Вратарь Коннор Масеко захотел в туалет и, прежде чем сделать удар от ворот, отправился к живой изгороди, чтобы справить нужду. Футболисты второй команды, «Шемптона», указали арбитру на этот факт, и рефери показал Масеко красную карточку.

«Масеко был внутри изгороди. Когда захотелось, нужно идти в туалет. Я бы ошеломлён решением о красной карточке», - сказал BBC главный тренер «Блэкфилд энд Лэнгли» Конор Маккарти.

Матч между «Блэкфилд энд Лэнгли» и «Шемптоном» завершился вничью - 0:0. Впереди у команд переигровка.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Англии Коннор Масеко
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