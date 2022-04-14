Жота может пропустить поединок против «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота может пропустить полуфинальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится на «Уэмбли» в эту субботу. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер «скаузеров» Юрген Клопп.

«У Диогу лёгкий ушиб, он может пропустить субботний матч. Доктора думают, что у него есть хорошие шансы сыграть, но нам нужно посмотреть на ситуацию завтра, а затем уже принять решение. Больше травм нет», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что матч полуфинала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» станет вторым для команд за последнюю неделю. В прошлое воскресенье они встречались на «Этихаде» в рамках АПЛ. Матч закончился вничью 2:2.