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Англия. Кубок Англии

Жота может пропустить поединок против «Манчестер Сити»

14 Апреля 2022 • 16:46 Комментировать
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота может пропустить полуфинальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится на «Уэмбли» в эту субботу. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер «скаузеров» Юрген Клопп.
 
«У Диогу лёгкий ушиб, он может пропустить субботний матч. Доктора думают, что у него есть хорошие шансы сыграть, но нам нужно посмотреть на ситуацию завтра, а затем уже принять решение. Больше травм нет», – сказал Клопп на пресс-конференции.
 
Напомним, что матч полуфинала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» станет вторым для команд за последнюю неделю. В прошлое воскресенье они встречались на «Этихаде» в рамках АПЛ. Матч закончился вничью 2:2.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Диогу Жота
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