«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии

Российский телеканал «Матч ТВ» официально заявил о том, что больше не сможет транслировать матчи Кубка Англии. Об этом в своём Телеграм-канале объявил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

«Предоставив сигнал для передачи «Матч ТВ», правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании», – говорится в заявлении генерального продюсера.

Напомним, что в скором времени должны состояться полуфиналы Кубка Англии. В первой паре состоится лондонское дерби между «Челси» и «Кристал Пэласом». Ещё одно место в финал разыграют лидеры чемпионата Англии «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».