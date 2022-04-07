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Англия. Кубок Англии

«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии

07 Апреля 2022 • 14:22 Комментировать
Российский телеканал «Матч ТВ» официально заявил о том, что больше не сможет транслировать матчи Кубка Англии. Об этом в своём Телеграм-канале объявил генеральный продюсер канала Александр Тащин.
 
«Предоставив сигнал для передачи «Матч ТВ», правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании», – говорится в заявлении генерального продюсера.
 
Напомним, что в скором времени должны состояться полуфиналы Кубка Англии. В первой паре состоится лондонское дерби между «Челси» и «Кристал Пэласом». Ещё одно место в финал разыграют лидеры чемпионата Англии «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
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