Болельщики «Челси» смогут посетить полуфинал Кубка Англии, если Абрамович не получит прибыль от продажи билетов

«Челси» сможет продавать билеты на полуфинальный матч Кубка Англии против «Кристал Пэлас», если владелец клуба Роман Абрамович не получит от этого прибыль, сообщает Daily Mail.

Игра состоится 16 апреля на стадионе «Уэмбли».

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании наложило санкции на российского владельца «Челси», заморозив все его активы. Сейчас лондонскому клубу подыскивается новый владелец. Правительство страны также проследит, чтобы вырученные от сделки деньги не достались Абрамовичу.

Стоит отметить, что «Кристал Пэлас» станет первым клубом из АПЛ на пути «аристократов» в этом турнире. Ранее подопечные Томаса Тухеля обыгрывали исключительно команды из низших английских дивизионов.