Лэмпард назвал причину крупного поражения «Эвертона» от «Кристал Пэлас»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему его команда потерпела сокрушительное поражение.

Встреча 1/4 финала Кубка Англии завершилась победой «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

По словам Лэмпарда, причиной провального исхода стала не тактика: «Сегодня мы играли не так уж плохо, а «Пэлас» был не так уж хорош. Мы проиграли со счётом 0:4 из-за неуверенности в себе. Тактика? Тактика показала, что в первые 20 минут «Пэлас» не мог выбраться со своей половины поля», – цитирует главного тренера «ирисок» BBC.

В полуфинале Кубка Англии «Кристал Пэлас» сыграет против лондонского «Челси», а «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити».