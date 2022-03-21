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Англия. Кубок Англии

Лэмпард назвал причину крупного поражения «Эвертона» от «Кристал Пэлас»

21 Марта 2022 • 00:42 Комментировать
Кристал Пэлас
4:0
Эвертон
окончен

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему его команда потерпела сокрушительное поражение.

Встреча 1/4 финала Кубка Англии завершилась победой «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

По словам Лэмпарда, причиной провального исхода стала не тактика: «Сегодня мы играли не так уж плохо, а «Пэлас» был не так уж хорош. Мы проиграли со счётом 0:4 из-за неуверенности в себе. Тактика? Тактика показала, что в первые 20 минут «Пэлас» не мог выбраться со своей половины поля», – цитирует главного тренера «ирисок» BBC.

В полуфинале Кубка Англии «Кристал Пэлас» сыграет против лондонского «Челси», а «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Кристал Пэлас
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окончен Саутгемптон 1:4 Манчестер Сити 9.50 5.10 1.35
окончен Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль 10.50 5.40 1.30
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