Гвардиола о 4:1 с «Саутгемптоном»: «Для нас каждый матч – финал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над «Саутгемптоном» (4:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Победа не была комфортной, однако мы уходим на паузу, продолжая претендовать на победу в трех турнирах. Мы знаем, что каждый матч для нас – это финал, сегодня было важно не проиграть», — цитирует Гвардиолу BBC.

Последний участник 1/2 финала определится сегодня, «Ноттингем Форест» примет «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер», который в финале победил «Челси» со счетом 1:0.