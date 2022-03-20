«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В четвертьфинальном матче Кубка Англии «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

На 12-й минуте нападающий Рахим Стерлинг вывел «горожан» вперед. В компенсированное арбитром время к первому тайму «святые» сравняли счет благодаря автоголу Аймерика Лапорты.

Однако, после перерыва «Манчестер Сити» снова вышел вперед. На этот раз отличился Кевин Де Брёйне, реализовав пенальти. На 75-й минуте счет до разгромного довел Фил Фоден, а точку в матче поставил Рияд Марез.

Таким образом, команда Пепа Гвардиолы стала третьей командой, вышедшей в полуфинал Кубка Англии. Ранее побед в своих четвертьфинальных матчах добились «Кристал Пэлас» и «Челси».

Последний участник 1/2 финала определится сегодня, «Ноттингем Форест» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, начало – в 21:00 мск.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер», который в финале победил «Челси» со счетом 1:0.