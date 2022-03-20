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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

20 Марта 2022 • 19:51 Комментировать
Саутгемптон
1:4
Манчестер Сити
окончен

В четвертьфинальном матче Кубка Англии «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

На 12-й минуте нападающий Рахим Стерлинг вывел «горожан» вперед. В компенсированное арбитром время к первому тайму «святые» сравняли счет благодаря автоголу Аймерика Лапорты.

Однако, после перерыва «Манчестер Сити» снова вышел вперед. На этот раз отличился Кевин Де Брёйне, реализовав пенальти. На 75-й минуте счет до разгромного довел Фил Фоден, а точку в матче поставил Рияд Марез.

Таким образом, команда Пепа Гвардиолы стала третьей командой, вышедшей в полуфинал Кубка Англии. Ранее побед в своих четвертьфинальных матчах добились «Кристал Пэлас» и «Челси».

Последний участник 1/2 финала определится сегодня, «Ноттингем Форест» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, начало – в 21:00 мск.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер», который в финале победил «Челси» со счетом 1:0.

Протокол игры  
Саутгемптон 1:4Манчестер Сити
  12'Стерлинг Рахим (0:1)
(1:1) Лапорт Эмерик45'   
  61'Де Брёйне Кевин (1:2)
  75'Фоден Фил (1:3)
  78'Марез Рияд (1:4)
Форстер ФрейзерЛивраменто ВалентиноСтивенс ДжекСалису МохаммедУокер-Питерс КайлАрмстронг Стюарт  83' (Дженепо Мусса (  83') Ромеу ОриольУорд-Праус ДжеймсЭльюнусси Мохамед  88' (Диалло Ибраима (  88') Лонг Шейн  63' (Броя Армандо (  63') Армстронг Адам  63' (Адамс Че (  63')
Запасные: Валери ЯнРедмонд НатанПерро РоменСмоллбоун УильямКабальеро Вилли
Стеффен Закари   72'Уокер КайлСтоунс ДжонЛапорт Эмерик  83' (Фернандиньо Фернандо (  83') Канселу Жоау  82' (Зинченко Александр (  82') Де Брёйне КевинРодри Эрнандес  83' (Аке Натан (  83') Гюндоган ИлкайСтерлинг РахимЖезус Габриэль  63' (Марез Рияд (  63') Грилиш Джек  64' (Фоден Фил (  64')
Запасные: Силва БернардуКарсон Скотт
20 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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окончен Кристал Пэлас 4:0 Эвертон 1.87 3.50 4.30
окончен Саутгемптон 1:4 Манчестер Сити 9.50 5.10 1.35
20.03  21:00 Ноттингем Форест ... Ливерпуль 10.00 6.40 1.28
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