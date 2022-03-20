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Англия. Кубок Англии

«Кристал Пэлас» разгромил «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

20 Марта 2022 • 17:30 Комментировать
Кристал Пэлас
4:0
Эвертон
окончен

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» не оставил шансов «Эвертону» (4:0).

Победу хозяевам принесли голы Марка Геи, Жан-Филипа Матеты, Уилфрида Заа и Уильяма Хьюза.

Таким образом, команда Патрика Вейра стала второй командой, которая вышла в полуфинал. Ранее «Челси» стал первым полуфиналистом.

Сегодня, 20 марта свои матчи проведут «Саутгемптон» - «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» - «Ливерпуль».

 

Протокол игры  
Кристал Пэлас 4:0Эвертон
(1:0) Гехи Марк25'   
(2:0) Матета Жан-Филипп41'   
(3:0) Заха Уилфрид79'   
(4:0) Хьюз Уилл87'   
Батлэнд ДжекКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикГаллахер КонорКуйяте Шейку  84' (Хьюз Уилл (  84') Олисе Майкл  83' (Бентеке Кристиан (  83') Эзе Эберечи  71' (Миливоевич Лука (  71') Заха УилфридМатета Жан-Филипп  71' (Эдуар Одсонн (  71')
Запасные: Томкинс ДжеймсРидевальд ЖайроГуаита ВисентеУорд ДжоэлКелли Мартин
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус  73' (Айуоби Алекс (  73') Холгейт МэйсонКин МайклГодфри БенКенни Джонджо  46' (Калверт-Льюин Доминик (  46') Гордон Энтони   62'Дукуре АбдулайГомеш Андре   64'Таунсенд Андрос  17' (Грэй Демарай (  17') Ришарлисон
Запасные: Паттерсон НэйтанЛонерган ЭндиIsaac PriceМиколенко ВиталийТайрер ХарриБрэнтуэйт Джерред
20 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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окончен Кристал Пэлас 4:0 Эвертон 1.87 3.50 4.30
20.03  18:00 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.50 5.10 1.35
20.03  21:00 Ноттингем Форест ... Ливерпуль 10.00 6.40 1.28
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Сегодня, 20 Марта
17:30 · Англия. Кубок Англии
«Кристал Пэлас» разгромил «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии
17:30 · Англия. Кубок Англии
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:00 · Англия. Кубок Англии
«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 4:0
19 Марта
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