«Кристал Пэлас» разгромил «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» не оставил шансов «Эвертону» (4:0).
Победу хозяевам принесли голы Марка Геи, Жан-Филипа Матеты, Уилфрида Заа и Уильяма Хьюза.
Таким образом, команда Патрика Вейра стала второй командой, которая вышла в полуфинал. Ранее «Челси» стал первым полуфиналистом.
Сегодня, 20 марта свои матчи проведут «Саутгемптон» - «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» - «Ливерпуль».
Протокол игры
|(1:0) Гехи Марк25'
|(2:0) Матета Жан-Филипп41'
|(3:0) Заха Уилфрид79'
|(4:0) Хьюз Уилл87'
Батлэнд Джек•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Галлахер Конор•Куйяте Шейку 84' (Хьюз Уилл ( 84') •Олисе Майкл 83' (Бентеке Кристиан ( 83') •Эзе Эберечи 71' (Миливоевич Лука ( 71') •Заха Уилфрид•Матета Жан-Филипп 71' (Эдуар Одсонн ( 71')
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус 73' (Айуоби Алекс ( 73') •Холгейт Мэйсон•Кин Майкл•Годфри Бен•Кенни Джонджо 46' (Калверт-Льюин Доминик ( 46') •Гордон Энтони • 62'Дукуре Абдулай•Гомеш Андре • 64'Таунсенд Андрос 17' (Грэй Демарай ( 17') •Ришарлисон
20 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).