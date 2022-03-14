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Англия. Кубок Англии

Марез: «Гвардиола даёт игрокам свободу в атаке»

14 Марта 2022 • 20:39 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
10.00 5.50 1.30
20.03 18:00

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал тренерский стиль своего наставника Хосепа Гвардиолы.

«Пеп много работал со мной, чтобы я мог занимать правильные позиции в штрафной для завершения атак. При этом он всегда даёт нам свободу у чужих ворот. Разумеется, он предоставляет информацию о наиболее уязвимых зонах, но решения мы принимаем сами. Поле принадлежит игрокам, и Гвардиола никогда не запрещает нам брать игру на себя», – сказал алжирец в интервью официальному сайту «Сити».

В нынешнем сезоне 31-летний Рияд Марез установил собственный рекорд результативности, отличившись 21 голом в 34 матчах во всех турнирах за «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рияд Марез
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