Марез: «Гвардиола даёт игрокам свободу в атаке»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал тренерский стиль своего наставника Хосепа Гвардиолы.

«Пеп много работал со мной, чтобы я мог занимать правильные позиции в штрафной для завершения атак. При этом он всегда даёт нам свободу у чужих ворот. Разумеется, он предоставляет информацию о наиболее уязвимых зонах, но решения мы принимаем сами. Поле принадлежит игрокам, и Гвардиола никогда не запрещает нам брать игру на себя», – сказал алжирец в интервью официальному сайту «Сити».

В нынешнем сезоне 31-летний Рияд Марез установил собственный рекорд результативности, отличившись 21 голом в 34 матчах во всех турнирах за «горожан».