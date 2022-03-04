Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии

По итогам жеребьёвки стали известны все пары в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

Самой интересной выглядит пара «Манчестер Сити» - «Саутгемптон», так как обе команды представляют элитный дивизион. Из команд АПЛ между собой также встретятся «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Интересно будет понаблюдать за поединком между «Челси» и «Мидлсбро». Напомним, что представитель Чемпионшипа до этого выбил из турнира лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» же встретится с победителем пары «Хаддерсфилд» - «Ноттингем Форест». Мерсисайдцы узнают своего соперника только седьмого марта.