Клопп похвалил Минамино после матча с «Норвичем»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с журналистами после кубкового матча с «Норвичем» высоко оценил игру японского полузащитника Такуми Минамино.

Юрген сказал, что японец провёл лучший свой матч в составе «Ливерпуля». Клопп назвал Минамино невероятным игроком, который не сбавлял обороты и постоянно угрожал воротам соперника. Немецкий тренер добавил, что без японца «Ливерпуль» бы точно не вышел в следующий раунд Кубка Англии.

Напомним, что мерсисайдский клуб в 1/8 финала Кубка Англии одержал трудовую победу над «Норвичем» со счётом 2:1 благодаря дублю Минамино.