«Ливерпуль» впервые при Клоппе вышел в четвертьфинал Кубка Англии

С немецким наставником Юргеном Клоппом «Ливерпуль» за последние годы добился очень многого, в том числе побед в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, но, как ни странно, все это время клуб очень невыразительно выступал в Кубке Англии. Трудно поверить, но Юрген Клопп возглавил клуб в 2015 году - и лишь в текущем сезоне «Ливерпуль» впервые поднялся таки высоко в сетке Кубка Англии - до четвертьфинала. Ранее мерсисайдцы выбывали из турнира еще до этой стадии.

«Ливерпуль» семь раз побеждал в Кубке Англии, но в последний раз это случалось в 2006 году, когда клубом руководил испанский специалист Рафаэль Бенитес.