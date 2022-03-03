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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» впервые при Клоппе вышел в четвертьфинал Кубка Англии

03 Марта 2022 • 07:12 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Норвич
окончен

С немецким наставником Юргеном Клоппом «Ливерпуль» за последние годы добился очень многого, в том числе побед в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, но, как ни странно, все это время клуб очень невыразительно выступал в Кубке Англии. Трудно поверить, но Юрген Клопп возглавил клуб в 2015 году - и лишь в текущем сезоне «Ливерпуль» впервые поднялся таки высоко в сетке Кубка Англии - до четвертьфинала. Ранее мерсисайдцы выбывали из турнира еще до этой стадии.

«Ливерпуль» семь раз побеждал в Кубке Англии, но в последний раз это случалось в 2006 году, когда клубом руководил испанский специалист Рафаэль Бенитес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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