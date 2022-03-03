«Ливерпуль» продолжает свое продвижение вперед по сеткам турниров, в которых участвует - после победы со счетом 2:0 над «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии. Сегодня вечером подопечные Юргена Клоппа переиграли «Норвич» благодаря двум мячам Такуми Минамино, на что гости смогли ответить лишь голом Лукаса Руппа.

«Ливерпуль» семь раз побеждал в Кубке Англии, в первый раз это случилось в 1965 году, последняя победа «красных» в Кубке Англии датирована 2006 году. «Норвич» никогда не побеждал в Кубке Англии, но дважды выигрывал Кубок английской лиги.