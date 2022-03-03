«Ливерпуль» продолжает свое продвижение вперед по сеткам турниров, в которых участвует - после победы со счетом 2:0 над «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии. Сегодня вечером подопечные Юргена Клоппа переиграли «Норвич» благодаря двум мячам Такуми Минамино, на что гости смогли ответить лишь голом Лукаса Руппа.«Ливерпуль» семь раз побеждал в Кубке Англии, в первый раз это случилось в 1965 году, последняя победа «красных» в Кубке Англии датирована 2006 году. «Норвич» никогда не побеждал в Кубке Англии, но дважды выигрывал Кубок английской лиги.
Протокол игры
|(1:0) Минамино Такуми27'
|(2:0) Минамино Такуми39'
|76'Рупп Лукас (2:1)
Алиссон Бекер•Милнер Джеймс•Конате Ибраима•Гомес Джо•Цимикас Костас•Окслейд-Чемберлен Алекс•Хендерсон Джордан 50' 61' (Мортон Тайлер ( 61') •Джонс Кёртис 46' (Эллиотт Харви ( 46') •Минамино Такуми•Ориги Дивок 84' (Диас Луис ( 84') •Жота Диогу 34' 84' (Мане Садио ( 84')
Крул Тим•Байрам Сэм • 17'Циммерман Кристоф•Гибсон Бен•Яннулис Димитрис•Рупп Лукас 77' (Маклин Кенни ( 77') •Норманн Матиас 61' (Jonathan Rowe ( 61') •Лис-Мелу Пьерр•Плахета Пшемыслав 46' (Сарджент Джош ( 46' ) • 58'Пукки Теэму 61' (Дауэлл Киран ( 61' ) • 85'Рашица Милот 61' (Гилмор Билли ( 61')
02 марта. Стадион "Энфилд".