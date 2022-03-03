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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии

03 Марта 2022 • 01:18 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Норвич
окончен

«Ливерпуль» продолжает свое продвижение вперед по сеткам турниров, в которых участвует - после победы со счетом 2:0 над «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии. Сегодня вечером подопечные Юргена Клоппа переиграли «Норвич» благодаря двум мячам Такуми Минамино, на что гости смогли ответить лишь голом Лукаса Руппа.

«Ливерпуль» семь раз побеждал в Кубке Англии, в первый раз это случилось в 1965 году, последняя победа «красных» в Кубке Англии датирована 2006 году. «Норвич» никогда не побеждал в Кубке Англии, но дважды выигрывал Кубок английской лиги.
Протокол игры  
Ливерпуль 2:1Норвич
(1:0) Минамино Такуми27'   
(2:0) Минамино Такуми39'   
  76'Рупп Лукас (2:1)
Алиссон БекерМилнер ДжеймсКонате ИбраимаГомес ДжоЦимикас КостасОкслейд-Чемберлен АлексХендерсон Джордан   50'  61' (Мортон Тайлер (  61') Джонс Кёртис  46' (Эллиотт Харви (  46') Минамино ТакумиОриги Дивок  84' (Диас Луис (  84') Жота Диогу   34'  84' (Мане Садио (  84')
Запасные: Робертсон ЭндрюКеллехер КаомхинАдриан Сан-МигельМатип ЖоэльБрэдли Конор
Крул ТимБайрам Сэм   17'Циммерман КристофГибсон БенЯннулис ДимитрисРупп Лукас  77' (Маклин Кенни (  77') Норманн Матиас  61' (Jonathan Rowe (  61') Лис-Мелу ПьеррПлахета Пшемыслав  46' (Сарджент Джош (  46'   58') Пукки Теэму  61' (Дауэлл Киран (  61'   85') Рашица Милот  61' (Гилмор Билли (  61')
Запасные: Jonathan TomkinsonГанн ЭнгусЦолис ХристосСоренсен Якоб
02 марта. Стадион "Энфилд".

 

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окончен Лутон Таун 2:3 Челси 9.50 5.00 1.35
окончен Саутгемптон 3:1 Вест Хэм 3.00 3.30 2.45
окончен Ливерпуль 2:1 Норвич 1.22 6.60 14.00
03.03  23:15 Эвертон ... Борэм Вуд 0.00 0.00 0.00
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Сегодня, 03 Марта
01:18 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии
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