«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч с «Норвичем»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» примет в домашнем матче на стадионе «Энфилд» гостей из «Норвича». За час до начала игры, следить за событиями которой можно будет по ссылке на лайв-трансляцию, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил состав своей команды. Он решил приберечь лучших футболистов - ни Салах, ни Мане не включены в стартовый состав, при этом на скамейке запасных будет лишь Мане.

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Конате, Гомес, Цимикас, Хендерсон. Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Жота, Ориги.

Запасные: Адриан, Келлехер, Мане, Диас, Робертсон, Матип, Эллиот, Мортон, Брэдли.