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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч с «Норвичем»

02 Марта 2022 • 22:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Норвич
1.20 6.60 14.00
Через 0 ч. 19 мин.

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» примет в домашнем матче на стадионе «Энфилд» гостей из «Норвича». За час до начала игры, следить за событиями которой можно будет по ссылке на лайв-трансляцию, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил состав своей команды. Он решил приберечь лучших футболистов - ни Салах, ни Мане не включены в стартовый состав, при этом на скамейке запасных будет лишь Мане.

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Конате, Гомес, Цимикас, Хендерсон. Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Жота, Ориги.

Запасные: Адриан, Келлехер, Мане, Диас, Робертсон, Матип, Эллиот, Мортон, Брэдли.
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Ливерпуль
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ЛИВЕРПУЛЬ НОРВИЧ
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Идет 34 минута Лутон Таун 1:1 Челси 9.40 5.80 1.32
Идет 21 минута Саутгемптон 0:0 Вест Хэм 2.90 3.50 2.45
02.03  23:15 Ливерпуль ... Норвич 1.21 6.60 16.00
03.03  23:15 Эвертон ... Борэм Вуд 0.00 0.00 0.00
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