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Англия. Кубок Англии

«Бавария» следит за звездой английского Чемпионшипа

02 Марта 2022 • 15:45 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Хаддерсфилд Таун
1.97 3.45 3.95
07.03 22:30

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к правому защитнику «Ноттингем Форест» Джеду Спенсу.

21-летний латераль, выступающий за «Ноттингем» на правах аренды из «Мидлсбро», своей игрой привлёк внимание многочисленных топ-клубов. За прогрессом англичанина уже следят немецкие «Боруссия» Дортмунд, «Байер» и «РБ Лейпциг», а также лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Как утверждает Sky Sports, новым претендентом на Спенса стала мюнхенская «Бавария», которая может выйти на «Мидлбсро» с официальным предложением уже в ближайшие недели.

В текущем сезоне Джед Спенс провёл 29 матчей в Чемпионшипе, став автором 1 гола и 3 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Ноттингем Форест Мидлсбро РБ Лейпциг байер Джед Спенс
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