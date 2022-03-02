Рой Кин: «Грилишу нужно повзрослеть»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о тяжёлой адаптации Джека Грилиша в «Манчестер Сити».

«Думаю, в ближайшее время наступит решающий момент, когда станет ясно, способен ли Грилиш проявлять себя в ключевых матчах за «Манчестер Сити». Джек испытывал проблемы не только с травмами, но и с поведением за пределами поля. Очевидно, что ему нужно повзрослеть и сосредоточиться на том, чтобы завоевать доверие Гвардиолы», – приводит слова ирландца Daily Mail.

Вчерашний гол, забитый в ворота «Питерборо» в поединке Кубка Англии, стал для 26-летнего атакующего полузащитника лишь четвёртым в составе «горожан» с момента перехода из «Астон Виллы» за 117 млн евро.