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Англия. Кубок Англии

Рой Кин: «Грилишу нужно повзрослеть»

02 Марта 2022 • 13:49 Комментировать
Питерборо Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о тяжёлой адаптации Джека Грилиша в «Манчестер Сити».

«Думаю, в ближайшее время наступит решающий момент, когда станет ясно, способен ли Грилиш проявлять себя в ключевых матчах за «Манчестер Сити». Джек испытывал проблемы не только с травмами, но и с поведением за пределами поля. Очевидно, что ему нужно повзрослеть и сосредоточиться на том, чтобы завоевать доверие Гвардиолы», – приводит слова ирландца Daily Mail.

Вчерашний гол, забитый в ворота «Питерборо» в поединке Кубка Англии, стал для 26-летнего атакующего полузащитника лишь четвёртым в составе «горожан» с момента перехода из «Астон Виллы» за 117 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рой Кин Джек Грилиш
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