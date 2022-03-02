Ширер – о вылете «Тоттенхэма» из кубка: «Типичный «Тоттенхэм»

Известный в прошлом нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал «Тоттенхэм» после вылета из Кубка Англии от «Мидлсбро».

«Результат нельзя назвать случайным. «Шпоры» выглядели неловко – так типично для них. «Мидлсбро» смотрелись лучше, они отдали больше сил и создали достаточно моментов. Крис Уайлдер [тренер «Мидлсбро»] может гордиться своей командой после такого выступления. Они полностью заслужили выход в четвертьфинал», – цитирует Ширера Goal.

Поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Мидлсбро» и «Тоттенхэмом» завершился минимальной победой представителей Чемпионшипа в дополнительное время. Единственный гол был забит на 107-й минуте.