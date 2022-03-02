Грилиш рассказал, что перед матчем с «Питерборо» они с Фоденом пересматривали голы Месси

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал журналистам, что перед кубковым матчем с «Питерборо» они с Филом Фоденом пересматривали голы Лионеля Месси.

Грилиш сказал, что по пути на матч с «Питерборо» он вместе с Фоденом пересматривал старые голы звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси. Джек отметил, что после того, как он забил, то Фил подошёл и сказал, что это было очень похоже на то, что они смотрели.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Питерборо» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.