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Англия. Кубок Англии

Грилиш рассказал, что перед матчем с «Питерборо» они с Фоденом пересматривали голы Месси

02 Марта 2022 • 10:39 Комментировать
Питерборо Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал журналистам, что перед кубковым матчем с «Питерборо» они с Филом Фоденом пересматривали голы Лионеля Месси.

Грилиш сказал, что по пути на матч с «Питерборо» он вместе с Фоденом пересматривал старые голы звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси. Джек отметил, что после того, как он забил, то Фил подошёл и сказал, что это было очень похоже на то, что они смотрели.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Питерборо» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кубок Англии Питерборо Юнайтед Джек Грилиш Фил Фоден
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