Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Гвардиола не захотел обсуждать вероятный требл «Сити» в этом сезоне

02 Марта 2022 • 08:59 Комментировать
Питерборо Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не захотел обсуждать с журналистами шансы своей команды на требл в этом сезоне.

Гвардиола сказал, что он не собирается обсуждать тему возможной победы манчестерской команды в трёх турнирах. Испанский специалист отметил, что сейчас все его мысли сосредоточены на следующем матче чемпионата с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Манчестер Сити» вышел в следующий раунд Кубка Англии. Подопечные Гвардиолы также лидируют в АПЛ и практически обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.03  22:15 Лутон Таун ... Челси 9.40 5.80 1.32
02.03  22:30 Саутгемптон ... Вест Хэм 2.90 3.50 2.45
02.03  23:15 Ливерпуль ... Норвич 1.21 6.60 16.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Марта
08:59 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола не захотел обсуждать вероятный требл «Сити» в этом сезоне
05:45 · Англия. Кубок Англии
Конте: «Конечно, мы разочарованы»
00:53 · Англия. Кубок Англии
Марез установил свой личный сезонный рекорд
00:53 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Для Мареза футбол – это не профессия, а радость»
00:23 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии
07 Февраля
07:58 · Англия. Кубок Англии
Роджерсу стыдно за провальный матч «Лестера»
01:06 · Англия. Кубок Англии
Обладатель Кубка Англии «Лестер» с позором вылетел из турнира
06 Февраля
20:20 · Англия. Кубок Англии
Луис Диас прошёл путь от второй лиги Колумбии до дебюта в «Ливерпуле» за 5 лет
18:39 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «У Диаса останется шрам, все говорят: «Добро пожаловать в Англию»
17:51 · Англия. Кубок Англии
Клопп похвалил 18-летнего Эллиота, который отметил своё возвращение после перелома забитым голом в Кубке
16:54 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» легко выбил «Кардифф Сити» из Кубка Англии
15:57 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Сити» и «Челси» узнали следующих соперников в Кубке Англии
14:33 · Англия. Кубок Англии
​«Ливерпуль» - «Кардифф Сити» - 3:1 (завершён)
11:58 · Англия. Кубок Англии
Конте доволен игрой Кейна
09:31 · Англия. Кубок Англии
Кейн нахваливает Конте
Все новости
Рекомендуем