Гвардиола не захотел обсуждать вероятный требл «Сити» в этом сезоне

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не захотел обсуждать с журналистами шансы своей команды на требл в этом сезоне.

Гвардиола сказал, что он не собирается обсуждать тему возможной победы манчестерской команды в трёх турнирах. Испанский специалист отметил, что сейчас все его мысли сосредоточены на следующем матче чемпионата с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Манчестер Сити» вышел в следующий раунд Кубка Англии. Подопечные Гвардиолы также лидируют в АПЛ и практически обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.