Конте: «Конечно, мы разочарованы»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился своим мнением об итогах кубкового матча с «Мидлсбро», в котором его подопечные потерпели поражение с минимальным счетом и вылетели из Кубка Англии. Ранее «Мидлсбро» выбил из турнира «Манчестер Юнайтед».

- Конечно, таким результатом мы разочарованы. Нам не удалось задавить соперника, он обрел уверенность в себе и забил. «Мидлсбро» хорошо сыграл, с чем я поздравляю клуб. Нам же надо работать, чтобы впредь избегать всех этих взлетов и падений. Надо добиться максимума до конца сезона, там уже видно будет, - заявил Конте, слова которого цитирует BBC Sport.