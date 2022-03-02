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Англия. Кубок Англии

Конте: «Конечно, мы разочарованы»

02 Марта 2022 • 05:45 Комментировать
Мидлсбро
1:0
Тоттенхэм
окончен после доп. времени

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился своим мнением об итогах кубкового матча с «Мидлсбро», в котором его подопечные потерпели поражение с минимальным счетом и вылетели из Кубка Англии. Ранее «Мидлсбро» выбил из турнира «Манчестер Юнайтед».

- Конечно, таким результатом мы разочарованы. Нам не удалось задавить соперника, он обрел уверенность в себе и забил. «Мидлсбро» хорошо сыграл, с чем я поздравляю клуб. Нам же надо работать, чтобы впредь избегать всех этих взлетов и падений. Надо добиться максимума до конца сезона, там уже видно будет, - заявил Конте, слова которого цитирует BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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окончен Питерборо Юнайтед 0:2 Манчестер Сити 29.00 11.00 1.08
окончен Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити 1.62 3.90 5.70
окончен после доп. времени Мидлсбро 1:0 Тоттенхэм 5.20 3.80 1.70
02.03  22:15 Лутон Таун ... Челси 9.40 5.80 1.32
02.03  22:30 Саутгемптон ... Вест Хэм 2.90 3.50 2.45
02.03  23:15 Ливерпуль ... Норвич 1.21 6.60 16.00
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