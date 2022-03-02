Марез установил свой личный сезонный рекорд

Гол нападающего Рияда Мареза в матче с «Питерборо» принес «Манчестер Сити» выход в четвертьфинал Кубка Англии, а для самого алжирца стал уже девятнадцатым в текущем сезоне во всех матчах за «Манчестер Сити».

Это - личный рекорд Мареза за все время выступлений в Англии. Предыдущее достижение было установлено им в бытность футболистом «Лестера» в сезоне 2015/2016 - тогда он забил восемнадцать голов за весь сезон, а «Лестер» выиграл чемпионский титул.

В составе «Манчестер Сити» Марез выступает с 2018 года, «Лестер» выручил за него около 70 миллионов евро, что стало рекордной продажей в истории клуба.