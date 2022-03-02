Гвардиола: «Для Мареза футбол – это не профессия, а радость»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о результативности Рияда Мареза после победы над «Питерборо» (2:0).

«Он играет на позиции, на которой играл всю карьеру. Мы все прекрасно понимаем, какими качествами обладает Рияд. Большего я горжусь тем, что он получается удовольствие от футбола. Для Мареза футбол – это не профессия, а радость», - приводит слова Гвардиолы ITV.

31-летний алжирец сыграл 32 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девятнадцать голов и отдал семь голевых передач. Контракт Мареза с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2023 года.