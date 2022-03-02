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Англия. Кубок Англии

Гвардиола: «Для Мареза футбол – это не профессия, а радость»

02 Марта 2022 • 00:53 Комментировать
Питерборо Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о результативности Рияда Мареза после победы над «Питерборо» (2:0).

«Он играет на позиции, на которой играл всю карьеру. Мы все прекрасно понимаем, какими качествами обладает Рияд. Большего я горжусь тем, что он получается удовольствие от футбола. Для Мареза футбол – это не профессия, а радость», - приводит слова Гвардиолы ITV.

31-летний алжирец сыграл 32 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девятнадцать голов и отдал семь голевых передач. Контракт Мареза с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рияд Марез
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окончен Питерборо Юнайтед 0:2 Манчестер Сити 29.00 11.00 1.08
окончен Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити 1.62 3.90 5.70
окончен после доп. времени Мидлсбро 1:0 Тоттенхэм 5.20 3.80 1.70
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