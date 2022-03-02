«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде играл против «Петерборо Юнайтед».
Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом гостей, но по-настоящему опасных моментов не было. Открыть счёт «горожанам» удалось лишь на 60-й минуте, Фоден прекрасной передачей нашёл Мареза, а Рияд отправил мяч в сетку. Через семь минут Фоден выполнил ещё одну голевую передачу, на этот раз на Грилиша. Джек мог оформить дубль в самой концовке встречи, но переиграть голкипера не смог. 2:0 «Манчестер Сити» идёт дальше.
|60'Марез Рияд (0:1)
|67'Грилиш Джек (0:2)
Бенда Стивен•Найт Джош•Эдвардс Ронни•Кент Фрэнки•Уорд Джо 79' (Берроуз Харрисон ( 79') •Грант Джордж•Фухс Жандо•Коулсон Хейден 79' (Мумба Бали ( 79') •Поку Кваме 71' (Мэрриотт Джек ( 71') •Джонс Рики-Джейд 71' (Кларк-Харрис Джонсон ( 71') •Шмодикс Сэмми 70' 71' (Браун Рис ( 71')
Запасные: Баркер Кайл•Биверс Марк•Корнелл Дэвид•Kai Corbett
Эдерсон Мораес•Канселу Жоау•Диаш Рубен 46' (Лапорт Эмерик ( 46') •Аке Натан 17' 46' (Стоунс Джон ( 46') •Зинченко Александр•Гюндоган Илкай•Фернандиньо Фернандо • 70'Фоден Фил•Марез Рияд•Жезус Габриэль•Грилиш Джек
01 марта. Стадион "Weston Homes Stadium".