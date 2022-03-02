«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде играл против «Петерборо Юнайтед».

Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом гостей, но по-настоящему опасных моментов не было. Открыть счёт «горожанам» удалось лишь на 60-й минуте, Фоден прекрасной передачей нашёл Мареза, а Рияд отправил мяч в сетку. Через семь минут Фоден выполнил ещё одну голевую передачу, на этот раз на Грилиша. Джек мог оформить дубль в самой концовке встречи, но переиграть голкипера не смог. 2:0 «Манчестер Сити» идёт дальше.