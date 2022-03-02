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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

02 Марта 2022 • 00:23 Комментировать
Питерборо Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

В 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде играл против «Петерборо Юнайтед».

Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом гостей, но по-настоящему опасных моментов не было. Открыть счёт «горожанам» удалось лишь на 60-й минуте, Фоден прекрасной передачей нашёл Мареза, а Рияд отправил мяч в сетку. Через семь минут Фоден выполнил ещё одну голевую передачу, на этот раз на Грилиша. Джек мог оформить дубль в самой концовке встречи, но переиграть голкипера не смог. 2:0 «Манчестер Сити» идёт дальше.

 
Питерборо Юнайтед 0:2Манчестер Сити
  60'Марез Рияд (0:1)
  67'Грилиш Джек (0:2)
Бенда СтивенНайт ДжошЭдвардс РонниКент ФрэнкиУорд Джо  79' (Берроуз Харрисон (  79') Грант ДжорджФухс ЖандоКоулсон Хейден  79' (Мумба Бали (  79') Поку Кваме  71' (Мэрриотт Джек (  71') Джонс Рики-Джейд  71' (Кларк-Харрис Джонсон (  71') Шмодикс Сэмми   70'  71' (Браун Рис (  71')
Запасные: Баркер КайлБиверс МаркКорнелл ДэвидKai Corbett
Эдерсон МораесКанселу ЖоауДиаш Рубен  46' (Лапорт Эмерик (  46') Аке Натан   17'  46' (Стоунс Джон (  46') Зинченко АлександрГюндоган ИлкайФернандиньо Фернандо   70'Фоден ФилМарез РиядЖезус ГабриэльГрилиш Джек
Запасные: Силва БернардуСтерлинг РахимРодри ЭрнандесСликер КиранДе Брёйне КевинКарсон Скотт
01 марта. Стадион "Weston Homes Stadium".

 

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Манчестер Сити Петерборо Юнайтед
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окончен Питерборо Юнайтед 0:2 Манчестер Сити 29.00 11.00 1.08
окончен Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити 1.62 3.90 5.70
окончен после доп. времени Мидлсбро 1:0 Тоттенхэм 5.20 3.80 1.70
02.03  22:15 Лутон Таун ... Челси 9.40 5.80 1.32
02.03  22:30 Саутгемптон ... Вест Хэм 2.90 3.50 2.45
02.03  23:15 Ливерпуль ... Норвич 1.21 6.60 16.00
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