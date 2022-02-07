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Англия. Кубок Англии

Роджерсу стыдно за провальный матч «Лестера»

07 Февраля 2022 • 07:58 Комментировать
Ноттингем Форест
4:1
Лестер
окончен

Как мы уже сообщали, «Лестер», все еще находясь в статусе действующего обладателя Кубка Англии, бесславно покинул турнир, с треском проиграв «Ноттингем Форест» - 1:3. Наставник «лис» Брендан Роджерс разочарован увиденным - по его словам, игра была «ужасной». Он призвал своих игроков быть честными с самими собой.

- Моим игрокам надо встать перед зеркалом, взглянуть в него и честно ответить себе на вопрос - достаточно ли я хорош, чтобы быть тут? Это было ужасное выступление, за которое необходимо извиниться перед фанатами. Не чувствовалось желания бороться, команда была разобранной, я впервые видел «Лестер» таким. Это унизительно, - заявил Роджерс, слова которого приводит BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс
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