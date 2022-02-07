Обладатель Кубка Англии «Лестер» с позором вылетел из турнира

Действующий обладатель Кубка Англии, «Лестер», с позором вылетел из нынешнего розыгрыша турнира. «Лисы» пропустили целых четыре мяча от «Ноттингем Форест», проиграв 1:4, и это был всего лишь третий случай в долгой истории Кубка Англии, когда его обладатель вылетел после поражения от команды из низшего дивизиона, да еще и с гандикапом в три мяча.

В первый раз такое случилось в сезоне 1905/1906, когда «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Юнайтед» (такие были времена!) со счетом 1:5, а в сезоне 1959/1960 в антигероях оказался и уже упомянутый «Ноттингем» - тогда команда проиграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:3.