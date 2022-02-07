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Англия. Кубок Англии

Обладатель Кубка Англии «Лестер» с позором вылетел из турнира

07 Февраля 2022 • 01:06 Комментировать
Ноттингем Форест
4:1
Лестер
окончен

Действующий обладатель Кубка Англии, «Лестер», с позором вылетел из нынешнего розыгрыша турнира. «Лисы» пропустили целых четыре мяча от «Ноттингем Форест», проиграв 1:4, и это был всего лишь третий случай в долгой истории Кубка Англии, когда его обладатель вылетел после поражения от команды из низшего дивизиона, да еще и с гандикапом в три мяча.

В первый раз такое случилось в сезоне 1905/1906, когда «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Юнайтед» (такие были времена!) со счетом 1:5, а в сезоне 1959/1960 в антигероях оказался и уже упомянутый «Ноттингем» - тогда команда проиграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:3.

Протокол игры  
Ноттингем Форест 4:1Лестер
(1:0) Синкернагель Филип23'   
(2:0) Джонсон Бреннан24'   
(3:0) Уорролл Джо32'   
  40'Ихеаначо Келечи (3:1)
(4:1) Спенс Джед61'   
Самба БрисУорролл ДжоКук СтивМаккена СкоттСпенс ДжедЙейтс РайанГарнер Джеймс   65'  88' (Кафу Карлуш (  88') Лоу МаксСинкернагель Филип  63' (Колбэк Джек (  63') Джонсон Бреннан  88' (Силва Алешандре (  88') Дэвис Кинан  71' (Сарридж Сэм (  71')
Запасные: Ларьи РичиЛолли ДжоОхеда БрайанФигейреду ТобиашХорват Этан
Уорд Дэнни IIДжастин ДжеймсАмарти ДаниэльСёюнджю ЧагларТомас ЛюкНдиди Уилфред   59'Тилеманс Юри  65' (Дьюзбери-Холл Кирнан (  65') Лукмен Адемола  65' (Рикарду Перейра II (  65') Мэддисон Джеймс   74'Барнс Харви  46' (Дака Пэтсон (  46') Ихеаначо Келечи
Запасные: Олбрайтон МаркПерес АйосеШмейхель КасперСумаре БубакариЧодури ХамзаВестергор Янник
06 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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окончен Ноттингем Форест 4:1 Лестер 3.90 3.65 1.90
окончен Борнмут 0:1 Борэм Вуд
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