Обладатель Кубка Англии «Лестер» с позором вылетел из турнира

Действующий обладатель Кубка Англии, «Лестер», с позором вылетел из нынешнего розыгрыша турнира. «Лисы» пропустили целых четыре мяча от «Ноттингем Форест», проиграв 1:4, и это был всего лишь третий случай в долгой истории Кубка Англии, когда его обладатель вылетел после поражения от команды из низшего дивизиона, да еще и с гандикапом в три мяча.
В первый раз такое случилось в сезоне 1905/1906, когда «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Юнайтед» (такие были времена!) со счетом 1:5, а в сезоне 1959/1960 в антигероях оказался и уже упомянутый «Ноттингем» - тогда команда проиграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:3.
Протокол игры
|(1:0) Синкернагель Филип23'
|(2:0) Джонсон Бреннан24'
|(3:0) Уорролл Джо32'
|40'Ихеаначо Келечи (3:1)
|(4:1) Спенс Джед61'
Самба Брис•Уорролл Джо•Кук Стив•Маккена Скотт•Спенс Джед•Йейтс Райан•Гарнер Джеймс 65' 88' (Кафу Карлуш ( 88') •Лоу Макс•Синкернагель Филип 63' (Колбэк Джек ( 63') •Джонсон Бреннан 88' (Силва Алешандре ( 88') •Дэвис Кинан 71' (Сарридж Сэм ( 71')
Уорд Дэнни II•Джастин Джеймс•Амарти Даниэль•Сёюнджю Чаглар•Томас Люк•Ндиди Уилфред • 59'Тилеманс Юри 65' (Дьюзбери-Холл Кирнан ( 65') •Лукмен Адемола 65' (Рикарду Перейра II ( 65') •Мэддисон Джеймс • 74'Барнс Харви 46' (Дака Пэтсон ( 46') •Ихеаначо Келечи
06 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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