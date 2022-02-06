Луис Диас прошёл путь от второй лиги Колумбии до дебюта в «Ливерпуле» за 5 лет

Карьера новоиспеченного вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, за которого мерсисайдцы в зимнее трансферное окно заплатили 40 миллионов евро без учета бонусов, складывается просто невероятным образом.

Еще пять лет назад футболист защищал цвета скромного клуба «Баранкилья», выступавшего во втором дивизионе Колумбии. После этого он летом 2017 года пошел на повышение в команду «Хуниор», в следствии чего хорошо зарекомендовал себя и оказался в «Порту».

Различные порталы сообщают, что это уникальное для колумбийского игрока достижение. К слову, дебют Диаса в Англии состоялся сегодня, 6 февраля, в кубковом матче с «Кардиффом».