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Англия. Кубок Англии

Луис Диас прошёл путь от второй лиги Колумбии до дебюта в «Ливерпуле» за 5 лет

06 Февраля 2022 • 20:20 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Кардифф Сити
окончен

Карьера новоиспеченного вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, за которого мерсисайдцы в зимнее трансферное окно заплатили 40 миллионов евро без учета бонусов, складывается просто невероятным образом.

Еще пять лет назад футболист защищал цвета скромного клуба «Баранкилья», выступавшего во втором дивизионе Колумбии. После этого он летом 2017 года пошел на повышение в команду «Хуниор», в следствии чего хорошо зарекомендовал себя и оказался в «Порту».

Различные порталы сообщают, что это уникальное для колумбийского игрока достижение. К слову, дебют Диаса в Англии состоялся сегодня, 6 февраля, в кубковом матче с «Кардиффом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас
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окончен Ливерпуль 3:1 Кардифф Сити
окончен Ноттингем Форест 4:1 Лестер 3.80 3.75 1.90
Идет 25 минута Борнмут 0:0 Борэм Вуд 1.28 5.20 10.00
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Сегодня, 06 Февраля
20:20 · Англия. Кубок Англии
Луис Диас прошёл путь от второй лиги Колумбии до дебюта в «Ливерпуле» за 5 лет
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