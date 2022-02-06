​Клопп: «У Диаса останется шрам, все говорят: «Добро пожаловать в Англию»

«Ливерпуль» в воскресенье пробился в пятый раунд Кубка Англии, обыграв «Кардифф Сити» со счётом 3:1. По ходу игры за мерсисайдцев дебютировал Луис Диас, перебравшийся в клуб в зимнее трансферное окно из «Порту». Комментарий по поводу дебюта колумбийца дал наставник «красных» Юрген Клопп.

«Диас вышел на поле и получил небольшой синяк и порез. Все говорят: «Добро пожаловать в Англию. У него останется шрам, так что он запомнит свой первый матч», - слова Клоппа на своём сайте приводит BBC со ссылкой на ITV.

В пятом раунде Кубка Англии соперником «Ливерпуля» будет «Норвич». Команда Юргена Клоппа сыграет дома.